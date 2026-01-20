Συγκρατημένα αισιόδοξος για την εκτόνωση της έντασης ο πρωθυπουργός, απογοητεύμενοι οι αγρότες που δεν «κέρδισαν» τίποτα παραπάνω από όσα είχαν ανακοινωθεί.

Στις γενικές συνελεύσεις των μπλόκων επικεντρώνεται πλέον το ενδιαφέρον, όπου οι παραγωγοί της Θεσσαλίας αναμένεται να αποφασίσουν συλλογικά τα επόμενα βήματά τους - έπειτα κι από την απογοητευτική σύναντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα.

Η συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 18:00, ενώ αντίστοιχες διαδικασίες αναμένονται στα μπλόκα της Καρδίτσας και των Τρικάλων.

Από όσα μεταφέρονται από τους ίδιους τους αγρότες, οι τόνοι ανέβηκαν όταν συζητήθηκε το αίτημα για χορήγηση εμβολίου για την αντιμετώπιση της ευλογιάς - αίτημα που εντέλει δεν ικανοποιήθηκε. Βασική αιτία της δυσφορίας, παράλληλα, ήταν ότι ο πρωθυπουργός τους ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν άλλα χρήματα.

Αυτό σημαίνει πως πρακτικά, πέραν κάποιων σημειακών βελτιώσεων που πήραν σε σχέση με τους δικαιούχους του φθηνού ρεύματος και πετρελαίου, οι αγρότες έφυγαν με άδεια χέρια.

Η αντιπροσωπεία που συμμετείχε στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να επιστρέψει σήμερα στα μπλόκα για ενημέρωση και λήψη συλλογικών αποφάσεων, ενώ μετά τις συνελεύσεις, οι αγρότες αναμένεται να προχωρήσουν σε επίσημες ανακοινώσεις για το αν θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα προσήλθαν στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με 14 αιτήματα - μεταξύ των οποίων η μείωση του κόστους παραγωγής, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, η αντιμετώπιση της ευλογιάς και η συμφωνία Mercosur.

Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι

Αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει κλίμα αποκλιμάκωσης, ωστόσο οι εκπρόσωποι των μπλόκων ξεκαθάρισαν ότι η απόφαση για τα επόμενα βήματα θα ληφθεί από κάθε μπλόκο ξεχωριστά και από τους αγρότες που συμμετέχουν σε αυτό.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείεται κάποιοι να αποχωρήσουν από τα σημεία στα οποία βρίσκονται τα τρακτέρ εδώ και περίπου δύο μήνες.

Κατά τη διάρκεια των γενικών συνελεύσεων αναμένεται να τεθούν προς συζήτηση διάφορες προτάσεις, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο να διοργανωθούν συλλαλητήρια, είτε στην Αθήνα είτε σε τοπικό επίπεδο σε κάθε περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως καταγράφονται αποχωρήσεις σε ορισμένα μπλόκα, όπως τα Πράσινα Φανάρια, όπου όλα τα τρακτέρ απομακρύνθηκαν, ενώ ανοιχτοί παραμένουν και οι δρόμοι στον κόμβο Σελίου, στο ρεύμα προς Βέροια, καθώς και τμήματα της Εγνατίας Οδού.

Σε αναμονή είναι οι αποφάσεις για τα μπλόκα σε Μάλγαρα, Δερβένι, Χαλκηδόνα, Σέρρες και Ευζώνους, συμπεριλαμβανομένων των δύο τελωνείων, όπου συνεχίζονται οι ισχυρές συγκεντρώσεις.