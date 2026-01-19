Δολοφόνησαν βαρυποινίτη έγκλειστο στις φυλακές Κορυδαλλού στην τρίτη πτέρυγα.

Άγρια δολοφονία βαρυποινίτη μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού σημειώθηκε πριν από λίγο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το θύμα ήταν αλβανικής καταγωγής και ο θυτής της δολοφονίας ένας Έλληνας κρατούμενος που του κατάφερε θανάσιμες μαχαιριές με αυτοσχέδιο μαχαίρι. Ο δράστης φέρεται να μαχαίρωσε δύο φορές το θύμα στο λαιμό με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή λίγο αργότερα.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν προς εξακρίβωση.Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σημειώνεται ότι θύτης και θύμα ήταν βαρυποινίτες, εκτίοντας ποινές για ανθρωποκτονίες. Ο δράστης της δολοφονίας φέρεται να είχε δολοφονήσει άνδρα αλβανικής καταγωγής στον Άγιο Παντελεήμονα τον περασμένο Αύγουστο.

