Το 1986 θεσπίστηκε το δικαίωμα της άμβλωσης στη χώρα μας (για δεύτερη φορά - η πρώτη ήταν το 1978, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις). Συγκεκριμένα, βάσει του νόμου 1609/1986, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 3 Ιουλίου εκείνης της χρονιάς, οι γυναίκες απέκτησαν το δικαίωμα να τερματίζουν νόμιμα την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη.

Το 1986 γράφτηκε ιστορία στην Ελλάδα, καθώς οι γυναίκες μέσω του αγώνα τους, κατάφεραν να κερδίσουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του σώματός τους και να νομιμοποιήσουν τις αμβλώσεις. Μέχρι τότε όλα κινούνταν στην παρανομία με μεγάλους κινδύνους για τη ζωή των γυναικών.

Το 1986 θεσπίστηκε το δικαίωμα της άμβλωσης στη χώρα μας (για δεύτερη φορά - η πρώτη ήταν το 1978, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις). Συγκεκριμένα, βάσει του νόμου 1609/1986, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 3 Ιουλίου εκείνης της χρονιάς, οι γυναίκες απέκτησαν το δικαίωμα να τερματίζουν νόμιμα την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη.

Να σημειώσουμε, ότι η άμβλωση δεν ήταν ποτέ παράνομη στην Ελλάδα, απλώς δε προβλεπόταν νομικά έως το 1986 που ψηφίστηκε ο εκάστοτε νόμος.

Η πρώτη φορά που κατοχυρώθηκε νομικά ήταν το 1978, όταν βάσει του άρθρου 5 παράγραφο 3 του Νόμου 821/1978, επιτρεπόταν η άμβλωση στις παρακάτω περιπτώσεις: α) έως και τη 12η εβδομάδα της εγκυμοσύνης όταν διαπιστωνόταν κίνδυνος για την ψυχική υγεία της μητέρας (μέσω ψυχιατρικής γνωμάτευσης από ιατρό που εργαζόταν σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα Δημοσίου Δικαίου και β) έως και την 20ή εβδομάδα της εγκυμοσύνης, εφόσον διαπιστώνονταν με σύγχρονα μέσα προγνωστικού ελέγχου (προγεννητική διάγνωση) σοβαρές ανωμαλίες στο έμβρυο που έχουν ως αποτέλεσμα τη γέννηση παθολογικών νεογνών.

Βάσει του νόμου 1609/1986, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 3 Ιουλίου εκείνης της χρονιάς, οι γυναίκεςστην Ελλάδα απέκτησαν το δικαίωμα να τερματίζουν νόμιμα την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Ιερά Σύνοδος καθιέρωσε το 2019 ημέρα κατά των εκτρώσεων ονομάζοντας την «Ημέρα του αγέννητου παιδιού».

Μάλιστα, η Ιερά Σύνοδος πήρε ξεκάθαρη θέση για το θέμα των αμβλώσεων, χαρακτηρίζοντάς τις «φόνο».

«Η Ιερά Σύνοδος λαβούσα υπ’ όψη της τα εσχάτως ανακύψαντα επί του θέματος των εκτρώσεων και βασιζομένη επί της αγίας Γραφής και της Ιεράς Παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού εκφράζει την θεολογικήν αυτής θέσιν περί του εμβρύου ως πλήρους και ακεραίου ανθρώπου από της στιγμής της συλλήψεώς του γι’ αυτό και θεωρεί την εκουσία έκτρωση ως φόνο και δεν την αποδέχεται. Επίσης, η Ιερά Σύνοδος, εκτιμώσα την απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αξιοτίμου κ. Νίκης Κεραμέως περί της καταργήσεως στα σχολεία Α/θμίου και Β/θμίου Εκπαιδεύσεως της αργίας της εορτής και της επαναφοράς του εορτασμού των αγίων Τριών Ιεραρχών των προστατών των Γραμμάτων και της Παιδείας (30ή Ιανουαρίου) ως ημέρα εκκλησιασμού και άλλων επικαίρων εκδηλώσεων, απεφάσισε την αποστολή προς αυτήν σχετικού συγχαρητηρίου γράμματος» ανέφερε απόφαση της Ιεράς Συνόδου.