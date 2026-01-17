Όπως δήλωσε ο διοικητής Αντώνης Μαυρίδης απεγκλώβιστηκαν τρία άτομα, από τα οποία τα δύο μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (17/01) στη Χαλκίδα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Όπως έκανε γνωστό το evima.gr η φωτιά ξεκίνησε από κηροπλαστείο που βρισκόταν σε υπόγειο χώρο διπλοκατοικίας στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στη Χαλκίδα και επεκτάθηκε γρήγορα στο ισόγειο το οποίο κάηκε ολοσχερώς.

Δυστυχώς όμως, η φωτιά άφησε πίσω της εκτεταμμένες ζημιές και στα διπλανά σπίτια. Το μέγεθος της καταστροφής θα εκτιμηθεί από τους ειδικούς αύριο, Κυριακή.

{https://www.youtube.com/watch?v=fGWTRNo0wIM}