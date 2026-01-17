Η παράσταση της τελετής έναρξης θα αναπτυχθεί σε τρία διακριτά μέρη.

Η Πάτρα φορά τα γιορτινά της και υποδέχεται το καρναβάλι του 2026, αφού έφθασε η ώρα της χαράς της ζωής, της διασκέδασης, του κεφιού, της δημιουργίας, της ανατροπής, της σάτιρας και της έμπνευσης. Στις 9:00 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή έναρξης στην πλατεία Γεωργίου, όμως οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από σήμερα το πρωί με την παραδοσιακή τελετή της παράδοσης του καρναβαλικού λαβάρου.

Φέτος, το λάβαρο ήρθε από τον Μώλο της Αγίου Νικολάου, μέσω θαλάσσης, στις 12 το μεσημέρι με την συνοδεία των αθλητικών ιστιοπλοϊκών ομίλων της Πάτρας. Το λάβαρο δόθηκε από το μέλος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πατρέων - Καρναβάλι Πάτρας, Δημήτρη Δημησιάνο, στην τελάλισσα του πατρινού καρναβαλιού, Μαρία Αγουρίδη, και με την συνοδεία των αφρολάτιν κρουστών της 20μελούς ομάδας «Ritmo Loco Street Band» από το εργαστήρι μουσικής «Ρυθμότοπο», μελών του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ - Καρναβάλι Πάτρας, καρναβαλικών επιτροπών και ομάδας εθελοντών θα φτάσουν στην πλατεία Τριών Συμμάχων.

Εκεί, ήταν συγκεντρωμένες όλες οι ομάδες των παιδιών ΚΔΑΠμεΑ, εθελοντών, καρναβαλιστών, η δημοτική μουσική, η βασίλισσα του πατρινού καρναβαλιού, η μασκότ του καρναβαλιού των μικρών, «ο Τζίτζικας» και το μουσικό άρμα. Μετά από ένα ολιγόλεπτο δρώμενο μεταξύ της τελάλισσας και των παιδιών ΚΔΑΠμεΑ επί της πλατείας Τριών Συμμάχων ξεκίνησε η πορεία προς το δημαρχείο. Την πομπή θα υποδεχθούν η δημοτική μουσική και ομάδα κρουστών, ενώ η τελάλισσα του πατρινού καρναβαλιού και τα παιδιά των ΚΔΑΠμεΑ θα παραδώσουν το λάβαρο στον δήμαρχο, Κώστα Πελετίδη.

Οι σοκολατορίχτες, τηρώντας το έθιμο, προσφέροντας σοκολάτες στα μικρά παιδιά και αμέσως μετά ξεκίνησε ένα μεγάλο πάρτυ στο προαύλιο του δημαρχείου. Το λάβαρο του πατρινού καρναβαλιού 2026 θα παραμείνει αναρτημένο στο δημαρχείο μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων στις 22 Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας τη μεγάλη γιορτή της Πάτρας.

Μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης του λαβάρου, ακολούθησε ένα δεύτερο πάρτυ στην πλατεία Γεωργίου, όπου αναμένεται να δημιουργήσει την απαραίτητη καρναβαλική ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης.

Στις 9:00 το βράδυ θα ξεκινήσει στην πλατεία Γεωργίου η επίσημη τελετή έναρξης, που θα έχει ως θέμα, «Βγες από την Οθόνη» και βασίζεται, σύμφωνα με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων - Καρναβάλι Πάτρας, στη συλλογικότητα, τη ζωντανή εμπειρία και τη φυσική ανθρώπινη παρουσία. Σύμφωνα πάντα με την ΚΕΔΗΠ, «το πατρινό καρναβάλι δεν είναι ένα γεγονός που απλώς παρακολουθείται, αλλά μια γιορτή που υπάρχει ενεργή συμμετοχή από όλους, ενώ η θεματική ‘συνομιλεί' με τη σύγχρονη εποχή, χωρίς να δαιμονοποιεί την τεχνολογία, αναδεικνύοντας την ανάγκη της ανθρώπινης επαφής, της παρέας και της κοινής εμπειρίας, που αποτελούν τον πυρήνα του θεσμού».

Η παράσταση της τελετής έναρξης θα αναπτυχθεί σε τρία διακριτά μέρη:

Την εισαγωγή και αφύπνιση του κοινού μέσα από αφηγηματικά και μουσικά στοιχεία.

Την ανάδειξη της συλλογικής συμμετοχής της πόλης, των ομάδων και των φορέων.

Την κορύφωση με έντονο εορταστικό και συμμετοχικό χαρακτήρα.

Στόχος της τελετής έναρξης, σύμφωνα με την ΚΕΔΗΠ, «είναι να παρουσιάσει τη συνολική εικόνα του πατρινού καρναβαλιού, δηλαδή ένα μωσαϊκό ανθρώπων, ηλικιών και εκφράσεων, όπου ο απλός πολίτης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της γιορτής».

Η τελετή θα περιλαμβάνει καλλιτεχνικά στοιχεία και συμμετοχές, όπως ζωντανή μουσική με μπάντα επί σκηνής, μουσικοί, χορωδίες και ορχήστρες της πόλης, θεατρικά και αφηγηματικά στοιχεία με τελάλη και καραγκιόζη, ακροβάτες και performers με κινησιολογικό ρόλο κ.α.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ, Παύλο Σκούρα «η τελετή έναρξης είναι ένα μοναδικό εγχείρημα που εμπλέκονται 300 άτομα και συμμετέχουν μουσικά σύνολα, χορωδίες, ορχήστρες, ακροβάτες, ηθοποιοί, καθρεφτίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τη δημιουργική φλόγα της πόλης μας και το ντόπιο καλλιτεχνικό δυναμικό».

Στην συνέχεια, θα τηρηθεί το παραδοσιακό έθιμο του σοκολατοπόλεμου, με τις ρίψεις των σοκολατοριχτών να γλυκαίνουν τον κόσμο, ενώ θα ακολουθήσει πάρτυ στην πλατεία Γεωργίου.