Η 35χρονη αφού δολοφόνησε τον σύντροφό της τον έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους.

Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας στην 35χροχη για τη δολοφονία του 58χρονου συντρόφου της στη Λεπτοκαρυά Πιερίας.

Η 35χρονη μετά τη δολοφονία του έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή του σπιτιού τους.

Η δολοφονία διαπράχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά αποκαλύφθηκε 5 μήνες αργότερα, όταν η 35χρονη υπέδειξε το σημείο που είχε θάψει τον σύντροφό της. Όλο το προηγούμενο διάστημα αρνείτο οποιαδήποτε σχέση με την εξαφάνισή του, την οποία είχε δηλώσει η ίδια στην Αστυνομία. Ωστόσο, τον Φεβρουάριο του του 2025 κλήθηκε να δώσει μία ακόμη κατάθεση στις Αρχές και υπέπεσε σε αντιφάσεις.

Στην απολογία της, η 35χρονη ισχυρίστηκε ότι δεν είχε δόλο και επέμεινε ότι όλα έγιναν πάνω σε καβγά. Η υπεράσπισή της προέβαλε τον ισχυρισμό ότι ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα σωματικής βλάβης από αμέλεια, ζητώντας επιπλέον να κριθεί η κατηγορούμενη με μειωμένο καταλογισμό λόγω χρόνιας χρήσης ουσιών.

Οι ισχυρισμοί της απορρίφθηκαν από τους δικαστές, οι οποίοι έκαναν δεκτή την εισαγγελική πρόταση, την έκριναν ένοχη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς να της αναγνωρίσουν ελαφρυντικά. Υπό αυτές τις συνθήκες η 35χρονη επέστρεψε στην φυλακή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfpybqr0605t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με πληροφορίες του ΑΠΕ