Με ένα όχι και τόσο συνηθισμένο εύρημα ήρθαν αντιμέτωποι δύτες στη Θεσσαλονίκη.

Οξειδομένο πυρομαχικό υλικό, το οποίο εκτιμάται ότι είναι οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε από δύτες κατά τη διάρκεια έρευνας του βυθού στο έργο επέκτασης της 6ης προβλήτας του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής, το υλικό βρέθηκε σε απόσταση 600-700 μέτρων από την ακτή και σε βάθος 15 μέτρων. Από τη Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Στρατού ξηράς για τις δικές της ενέργειες προκειμένου να ανσυρθεί και να εξεταστεί η οβίδα.