Το Μπλόκο κάνει λόγο για «μια εσκεμμένη ενέργεια που σκοπό έχει τη διάλυση του μπλόκου Νίκαιας», επισημαίνοντας ότι «Δεν θα τα καταφέρουν».

Στην αποκατάσταση των ζημιών στα βανδαλισμένα τρακτέρ, τα οποία ανήκουν σε δύο αγρότες που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, προχώρησε το αγροτικό Μπλόκο της Νίκαιας.

Στην ανακοίνωση τονίζουν ότι έχουν ζητήσει και αναμένουν «υλικό απο τις κάμερες από την εταιρεία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Μπλόκο Νίκαιας καταδικάζει την ενέργεια εναντίον των τρακτέρ των 2 αγροτών που με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη πήγαν στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Με απόφαση της Συντονιστικής και έξοδα του μπλόκου αποκατασταθηκαν οι ζημιές στα τρακτέρ και να έρθουν να τα πάρουν απο το μπλόκο. Είναι μια εσκεμμένη ενέργεια που σκοπό έχει τη διάλυση του μπλόκου Νίκαιας. Δεν θα τα καταφέρουν!!! Ζητήσαμε το υλικό απο τις κάμερες απο την εταιρεία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Αναμένουμε…».

