Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα, η οποία αγνοείται για έκτη συνεχόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, η Λόρα είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να απομακρυνθεί από το περιβάλλον της. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στη Βαρκελώνη, η 16χρονη φέρεται να χάθηκε δύο φορές, προκαλώντας αναστάτωση στους συνοδούς καθηγητές της.

Την πρώτη φορά, δεν επιβιβάστηκε στο μετρό μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, με αποτέλεσμα οι καθηγητές να την εντοπίσουν την τελευταία στιγμή και να τη συνοδεύσουν στο βαγόνι. Τη δεύτερη φορά, έμεινε πίσω στην πύλη του αεροδρομίου, τη στιγμή που το σχολείο ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Ελλάδα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfo23sfem7y9?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Φαίνεται ότι επικοινωνούσε με κάποιον»

Ιδιαίτερη σημασία δίνουν οι Αρχές στο ενδεχόμενο η ανήλικη να είχε επικοινωνία με άγνωστο άτομο. Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, μετά την αποβίβασή της από ταξί, η Λόρα εισήλθε σε μικρό καφενείο, όπου ζήτησε τον κωδικό Wi-Fi, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση ότι προσπαθούσε να επικοινωνήσει διαδικτυακά.

«Κάποιος της είπε να πάει στο Παίδων. Πιθανόν να ήταν σημείο συνάντησης, το οποίο όμως δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αν η 16χρονη βρίσκεται υπό επιρροή ατόμου με κακές προθέσεις, τότε υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή της.

Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο η Λόρα να είχε στόχο να φύγει μόνη της στο εξωτερικό, πιθανόν στη Γερμανία, πιστεύοντας ότι μπορούσε να το καταφέρει χωρίς βοήθεια.

Έρευνες σε Αθήνα και Πάτρα - Το τελευταίο στίγμα

Κλιμάκιο της Ασφάλειας Πατρών βρίσκεται στην Αθήνα, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και προσπαθώντας να χαρτογραφήσει με ακρίβεια τις κινήσεις της ανήλικης. Το τελευταίο καταγεγραμμένο στίγμα της εντοπίζεται στη Λεωφόρο Θηβών, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει εγκαταλείψει τη χώρα.

Η Λόρα έφυγε από το σπίτι της στις 7 Ιανουαρίου 2026, λέγοντας στους γονείς της ότι κατευθυνόταν προς το σχολείο. Καθώς δεν επέστρεψε, η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνισή της την επόμενη ημέρα.

Τα βίντεο - ντοκουμέντα και οι τελευταίες κινήσεις

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν την 16χρονη να συνομιλεί με έναν 58χρονο άνδρα, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών, υποστηρίζοντας ότι συναντήθηκαν επειδή ήθελε να αγοράσει το κινητό της τηλέφωνο. Στη συνέχεια, η Λόρα επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό την περιοχή του Ζωγράφου.

Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία, άφησε την τσάντα της δίπλα σε κάδο απορριμμάτων και στη συνέχεια επισκέφθηκε μίνι μάρκετ και κοσμηματοπωλείο, όπου φέρεται να προσπάθησε να πουλήσει κοσμήματα που είχε μαζί της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfnptv0vwst5?integrationId=40599y14juihe6ly}