Η συμμορία αλλάζει τον τρόπο δράσης της ανάλογα με την περιοχή και το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων.

Ανεξέλεγκτη είναι η δράση συμμορίας κακοποιών στα βόρεια και δυτικά προάστια της Αθήνας, η οποία εξαπατώντας τα ανυποψίαστα θύματά της τους αποσπάει υπέρογκα χρηματικά ποσά και αντικείμενα αξίας.

Στα βόρεια προάστια και πιο συγκεκριμένα στη περιοχή της Πολιτείας, η συμμορία προσποιούμενη συνεργείο τεχνικού ελέγχου έπεισε το θύμα ότι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στην οικία και στη συνέχεια απέσπασε το ποσό των 600.000 ευρώ. Όπως μαρτυρούν κάτοικοι της περιοχής, παρά τις συνεχείς περιπολίες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ, οι ληστείες σε σπίτια είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο.

Στον Ασπρόπυργο, οι κακοποιοί βάζουν στο στόχαστρο επιχειρήσεις αρπάζοντας οτιδήποτε μπορούν να πουλήσουν στη συνέχεια. Επιχειρηματίες του Ασπροπύργου αναφέρουν ότι πέφτουν θύματα ληστειών πολύ συχνά.

Σύμφωνα πάντως με στοιχεία της Αστυνομίας, οι κλοπές και οι διαρρήξεις στην Αττική το 2025 παρουσίασαν μείωση 11% συγκριτικά με άλλες χρονιές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfnn8cnj1kbd?integrationId=40599y14juihe6ly}