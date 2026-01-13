Aναλυτικά τα κέρδη που μοιράζει απόψε το Λαϊκό Λαχείο.

Στη δημοσιότητα έδωσε ο ΟΠΑΠ τον πίνακα των κερδών της 2ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Στην 2η για το 2026 κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 76610, σειρά η 4η και στοιχείο το Β.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα υπάρχει τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως το ποσό των 2.030.000 ευρώ περίπου.

Ο αριθμός 76610 σε όλες τις σειρές εκτός από την 3η, 4η και 5η και στοιχεία Α - Ε κερδίζουν από 15.000 ευρώ ενώ 5.000 κερδίζει ο αριθμός 36507 σε όλες τις σειρές.

Επίσης από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι: 7302, 12480, 19367, 23584, 26733, 43654, 52423, 68550, 71334.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τον πινακα κερδών.