Το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.000.000 ευρώ.
Στην 2η για το 2026 κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 76610, σειρά η 4η και στοιχείο το Β.
Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα υπάρχει τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως το ποσό των 2.030.000 ευρώ περίπου.
Ο αριθμός 36507 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι οι λαχνοί που λήγουν σε ζυγό αριθμό, δηλαδή σε 0, 2, 4, 6 και 8.
{https://www.youtube.com/watch?v=o-zxS8UrzfY&list=PLMiMYkQZ3itCG5wgaNq403Tp1NHEZM6W_&index=1}