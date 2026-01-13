Ολοκληρώθηκε η 2η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου για το 2026.

Το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.000.000 ευρώ.

Στην 2η για το 2026 κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 76610, σειρά η 4η και στοιχείο το Β.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα υπάρχει τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως το ποσό των 2.030.000 ευρώ περίπου.

Ο αριθμός 36507 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι οι λαχνοί που λήγουν σε ζυγό αριθμό, δηλαδή σε 0, 2, 4, 6 και 8.

