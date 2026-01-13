Σε «εκρηκτικό» κλίμα συζητήθηκε στον Άρειο Πάγο το αίτημα αναίρεσης του Επ. Κορκονέα κατά της απόφασης που τον οδήγησε εκ νέου στη φυλακή.

«Άναψαν τα αίματα» στον Άρειο Πάγο, κατά τη συζήτηση της αίτησης του καταδικασμένου για τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου, Επαμεινώνδα Κορκονέα, κατά της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας που τον έστειλε και πάλι στη φυλακή, απορρίπτοντας το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Οι έντονες φραστικές αντεγκλήσεις μεταξύ της μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που εκπροσωπεί την οικογένεια του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και της συνηγόρου του πρώην ειδικού φρουρού, Βασως Πανταζή σημάδεψαν τη διαδικασία.

Όλα ξεκίνησαν όταν η κ. Κωνσταντοπούλου θέλησε να προσκομίσει υπόμνημα στο δικαστήριο προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση της κ. Πανταζή που την κατηγόρησε ότι έχει αυτό το δικονομικό δικαίωμα, καθώς σε αυτό το στάδιο δεν επιτρέπεται να παρίσταται ως πολιτική αγωγή η οικογένεια του θύματος.

«Να προστατευτεί ο θεσμός. Αυτό το μήνυμα που περνάμε στους συναδέλφους είναι ότι έχει μια ιδιότυπη ασυλία», είπε κ. Πανταζή για τη συνάδελφό της, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η διαδικασία χρειάστηκε μάλιστα να διακοπεί για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ωστόσο, όταν οι ανώτατοι δικαστές επανήλθαν η κ. Κωνσταντοπούλου, συνέχισε, λέγοντας:

«Διακινήθηκαν ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ύβρεις και απειλές εναντίον μου και μάλιστα από τον Κασιδιάρη τον οποίο εκπροσωπεί (η Β. Πανταζή) και δεύτερον για την υπόθεση αυτή έχουν κινηθεί μόνοι- διπλοί οι μηχανισμοί του παρασκηνίου».

Άμεση ήταν η απάντηση από την Πρόεδρο του ΣΤ’ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου που είπε στην κ. Κωνσταντοπούλου, ότι «αυτοί οι μηχανισμοί απέρριψαν το ελαφρυντικό».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για παραδικαστικούς μηχανισμούς στην υπόθεση. «Οι παραδικαστικοί μηχανισμοί έκαναν στην υπόθεση αυτή να υπάρξει αποφυλάκιση και χορήγησαν ελαφρυντικό και έκαναν επίσης σε βαθμό κυβερνητικό να παρεμβαίνει η παραεξουσία. Έκανε να έχουν διακινηθεί απειλές από καταδικασμένο πρόσωπο σε βάρος δικηγόρων….Η μάνα του Αλέξη ζητεί αμετάκλητα να κλείσει αυτή η υπόθεση», είπε η δικηγόρος της οικογένειας Γρηγορόπουλου.

Η συνήγορος υπεράσπισης του Ε.Κορκονέα, ανέλυσε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου τους λόγους για τους οποίους ο καταδικασμένος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, πρώην ειδικός φρουρός, υπέβαλε αίτημα αναίρεσης της τελευταίας απόφασης του Εφετείου της Λαμίας επι της χορήγησης ελαφρυντικού.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου αναμένεται το επόμενο διάστημα.