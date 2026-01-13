Καλές οι καιρικές συνθήκες μέχρι και την Παρασκευή. Νέα κακοκαιρία από το Σάββατο - Κυριακή βλέπει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλεάρχο Μαρουσάκη, σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα και τα απομεινάρια αυτής της κακοκαιρίας θα παραμείνουν μέχρι και νωρίς το μεσημέρι στην περιοχή της Κρήτης και προς την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου εκεί δεν αποκλείεται να δούμε κάποιες ασθενείς χιονοπτώσεις και χιονόνερο, όμως ο καιρός θα βελτιωθεί γρήγορα.

Λίγες συννεφιές το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένονται προς την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα.

Οι άνεμοι θυελλώδεις στα θαλάσσια τμήματα έως και 9 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι και στη συνέχεια θα ξεμπερδέψουμε από αυτούς τους επικίνδυνους ανέμους.

Αρνητικές θερμοκρασίες σημειώνονται σήμερα και έχει σχηματιστεί επικίνδυνος παγετός. Αργά το μεσημέρι, δειλά δειλά θα αρχίσει να ανεβαίνει ο υδράργυρος, με άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί κοντά στην Πέμπτη και την Παρασκευή, με μέγιστες θερμοκρασίες κοντά στους 16 με 18 βαθμούς. Πάμε και πάλι σε ομαλές καιρικές συνθήκες, παρ'όλα αυτά σήμερα το κρύο θα είναι αρκετά έντονο εκτός από τα νότια τμήματα, όπου θα βλέπουμε διψήφια νούμερα.

Ομαλές καιρικές συνθήκες για τις επόμενες 3 με 5 ημέρες, καθώς εκεί κοντά στην Κυριακή πάμε για μία χειμωνιάτικη μεταβολή του καιρού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην Αττική, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες με ηλιακή αντινοβολία. Οι άνεμοι θα αρχίσουν σιγά σιγά να υποχωρούν και η θερμοκρασία θα φθάσει έως και 13 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, το κρύο θα είναι τσουχτερό. Η μέγιστη θερμοκρασία που θα φθάσει ο υδράργυρος θα είναι οι 8 βαθμοί Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή.

Το Σάββατο, φαίνεται να μας έρχεται ένα κύμα κακοκαιρίας από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Ουκρανίας.

Μια ψυχρή, πολική αέρια μάζα θα κινηθεί αντίθετα από τη συνηθισμένη ροή.

Κοντά στην Κυριακή θα δούμε κάποιες βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.

Αυτή η πολική αέρια μάζα θα μας θυμίσει οτι είμαστε και πάλι μέσα στον χειμώνα. Επομένως, αυτό το διάλειμμα δεν θα κρατήσει και πολύ- μέχρι και το Σάββατο- με ήπιες θερμοκρασίες και κρύο και από την αρχή της άλλης εβδομάδας ο καιρός το γυρίζει και πάλι στον χειμώνα, με θερμοκρασίες να πέφτουν, να μας έρχονται και βροχές και χιόνια στα βουνά μας, με έμφαση τα ανατολικά και βόρεια τμήματα.

Δεν θα είναι κάτι έντονο παρ'όλα αυτά στα βουνά μας θα δουμε χιονοπτώσεις, κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό για την εποχή που βρισκόμαστε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfn7kaw27pjd?integrationId=40599y14juihe6ly}