Διάλειμμα κακοκαιρίας, αλλά μετά τις 18/1 ξανά χειμώνας.

Ο χειμώνας πατάει φρένο μέχρι 18/1, αλλά στη συνέχεια κρατάει το πόδι στο γκάζι, σημειώνει με νόημα ο Σάκης Αρναούτογλου.

Ειδικότερα, για Τρίτη ο καιρός θα «γλυκάνει» με την θερμοκρασία να φτάνει στα κεντρικά τους 13, στα νότια τους 12 και στα βόρεια από 2 έως και 8 βαθμούς. Στα δυτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 14 βαθμούς και στα ανατολικά τους 8 με 10 βαθμούς.

Την Τετάρτη 14/1 θα έχουμε ηλιοφάνεια και την Πέμπτη κάποια σύννεφα στα δυτικά και στα νότια όπως και την Παρασκευή. Το Σάββατο 17/1 θα έχουμε βροχές στα ανατολικά νησιωτικά και στα πολύ δυτικά τμήματα της χώρας.

Από το βράδυ όμως της 17ης Ιανουαρίου ένα νέο χειμωνιάτικο σκηνικό με χιόνια στα ΒΑ και στα ορεινά της Χαλκιδικής θα κάνει την εμφάνισή του.

Μάλιστα από 18 Ιανουαρίου έως και 22 Ιανουαρίου φαίνεται ότι ο χειμώνας θα επιστρέψει στη χώρα μας με βροχές αλλά και χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Δείτε αναλυτικά το δελτίο καιρού από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=uBn3G5pWkPQ}