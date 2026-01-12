Tο έμβρυο γεννήθηκε νεκρό λόγω έλλειψης οξυγόνου.

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου βρέθηκε γιατρός, κατηγορούμενος για ιατρική αμέλεια σχετικά με τον θάνατο εμβρύου λίγο πριν τον τοκετό, περιστατικό που σημειώθηκε το 2021. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το έμβρυο κατέληξε από ενδομήτρια υποξία, δηλαδή έλλειψη οξυγόνου, λίγες ώρες πριν από τη γέννα.

Η υπόθεση σύμφωνα με το gegonota.news αφορά την παρακολούθηση της εγκυμοσύνης και τη διαχείριση του περιστατικού από τον θεράποντα γιατρό, με την οικογένεια να αποδίδει ευθύνες για πλημμελή ιατρική φροντίδα. Η 27χρονη μητέρα είχε μεταβεί με πόνους στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου ένα μεσημέρι Πέμπτης τον Αύγουστο του 2021, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ο τοκετός δεν είχε ξεκινήσει και αποχώρησε. Επέστρεψε την επόμενη ημέρα το απόγευμα, οπότε διαπιστώθηκε διαστολή τεσσάρων εκατοστών και εισήχθη στη Γυναικολογική Κλινική του Αχιλλοπούλειου.

Το Σάββατο το μεσημέρι, κατά τον έλεγχο με καρδιοτοκογράφο, διαπιστώθηκε ότι το βρέφος ήταν καλά. Ωστόσο, στον επανέλεγχο στις 16:00 δεν εντοπίστηκε πλέον καρδιακός παλμός. Η γυναίκα γέννησε στις 21:00 με φυσιολογικό τοκετό, έπειτα από πρόκληση τεχνητών πόνων, με το μωρό να γεννιέται νεκρό.

Ο κατηγορούμενος γιατρός αρνείται οποιαδήποτε αμέλεια, υποστηρίζοντας ότι ακολούθησε όλα τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα και ότι τέτοια τραγικά περιστατικά, αν και σπάνια, μπορεί να συμβούν ακόμη και σε φυσιολογικές κυήσεις. Το δικαστήριο διέκοψε τη δίκη και όρισε νέα δικάσιμο για τις 5 Φεβρουαρίου, οπότε αναμένεται να συνεχιστεί η διαδικασία με την εξέταση μαρτύρων και την απολογία του κατηγορουμένου.