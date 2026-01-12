Τραγωδία στο Ηράκλειο.

Ένα μωρό μόλις λίγων ωρών δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο, βυθίζοντας την οικογένειά του στο πένθος.

Το μωρό γεννήθηκε χθες σε νοσοκομείο της Ρόδου ωστόσο παρουσίασε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα με τους γιατρούς να κρίνουν την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο της Κρήτης.

Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση με σκάφος Super Puma να μεταφέρει το νεογνό στο Ηράκλειο ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το παρέλαβε και το μετέφερε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Παρά τις υπερπροσπάθειες όλων των εμπλεκομένων, γιατρών και νοσηλευτών, το νεογνό δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.