Αναστάτωση προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου σε ενοικιαζόμενη κατοικία στην Αράχωβα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από την καμινάδα του σπιτιού και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε στη σκεπή, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dffndgc62mgx?integrationId=40599y14juihe6ly}
Τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.
Από πλευράς του ο δήμαρχος Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας Γιάννης Σταθάς ανέφερε ότι χρειάζονται υποδομές άμεσα, ώστε να αντιμετωπίζονται γρήγορα και αποτελεσματικά αυτά τα περιστατικά και να μην κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dffnrjgcixup?integrationId=40599y14juihe6ly}