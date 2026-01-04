Στο σημείο επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Αναστάτωση προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου σε ενοικιαζόμενη κατοικία στην Αράχωβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από την καμινάδα του σπιτιού και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε στη σκεπή, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dffndgc62mgx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Από πλευράς του ο δήμαρχος Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας Γιάννης Σταθάς ανέφερε ότι χρειάζονται υποδομές άμεσα, ώστε να αντιμετωπίζονται γρήγορα και αποτελεσματικά αυτά τα περιστατικά και να μην κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dffnrjgcixup?integrationId=40599y14juihe6ly}