Ο γιος υποστήριζε σε συγγενείς και φίλους ότι η Πυροσβεστική στο πόρισμά της είχε καταλήξει ότι η μητέρα του απανθρακώθηκε από αναμμένο τσιγάρο, ενώ σε συνομιλίες με την Αγγελική Νικολούλη μιλούσε ακόμα και για…αυτανάφλεξη.

Χωρίς να προβάλει καμία αντίσταση ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου και του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, συνελήφθη στο σπίτι του στον Άγιο Στέφανο το πρωί της Παρασκευής (26.12.25) για τη δολοφονία της μητέρας του στο Κολωνάκι.

Ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος κατηγορείται ότι στις 29 Ιανουαρίου του 2025 δολοφόνησε την ίδια τη μητέρα του με καθαρά οικονομικά κίνητρα μέσα στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df8s25h03mw1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Για χρόνια ο ίδιος απέδιδε τον θάνατό της σε ατύχημα, λέγοντας πως η μητέρα του κάηκε ζωντανή με αναμμένο τσιγάρο. Με την υπόθεση ασχολήθηκε εκτενώς η Αγγελική Νικολούλη με την εκπομπή της «Φως στο Τούνελ» που σιγά σιγά ξετύλιξε το κουβάρι του θανάτου της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου και «έδειξε» ως βασικό ύποπτο τον γιο της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df8czy365i4x?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο σχεδιασμός του εγκλήματος

«Αν και αναμέναμε τις εξελίξεις αυτές, είμαστε σοκαρισμένοι από το γεγονός ότι ο μονάκριβος γιος εκτέλεσε τελικά τη μητέρα βάση ενός σατανικού σχεδίου που φέρεται να ολοκλήρωσε σε τρεις φάσεις. Πέρα από τα χάπια που της χορήγησε, θεωρούν βέβαιο οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα ότι πρέπει να την προκάλεσε και ασφυκτικό θάνατο, κλείνοντας μύτη και στόμα. Στη συνέχεια την περιέλουσε με μεγάλη ποσότητα βενζίνης και μετά έβαλε τη φωτιά» ανέφερε η δημοσιογράφος Αγγελική Νικολούλη.

«Όταν είχαμε πληροφορηθεί τις λεπτομέρειες, ήρθαμε σε επαφή με τον γιο. Η πρώτη αντίδραση ήταν ότι θεωρούσε την υπόθεση τελειωμένη. Μετά όμως κατάλαβε ότι έχουμε μπει στην έρευνα και άρχισε μία επαφή στενή, μιλούσαμε συνέχεια. Έπεφτε συνέχεια σε αντιφάσεις, δεν υπήρχε καμία ενσυναίσθηση» συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι οι συντελεστές της εκπομπής αντιλήφθηκαν ότι ο γιος φερόταν βίαια σε αυτήν την ανήμπορη γυναίκα και ότι της μίλαγε άσχημα.

Τα στοιχεία που «έκαψαν» τον γιο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτός από τα υπόλοιπα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί για την υπόθεση, αυτό που πρόσωσε τον δράστη ήταν ένα μπιτόνι βενζίνης το οποίο βρέθηκε κρυμμένο στο σπίτι του 60χρονου και όπως όλα δείχνουν, ήταν αυτό με το οποίο μετέφερε το εύφλεκτο υλικό τη μοιραία μέρα, για να βάλει φωτιά στο σπίτι και να εξαφανίσει τα όποια ίχνη δολοφονίας.

Στις τοξικολογικές που έγιναν στη σορό της 87χρονης, βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ηρεμιστικών, αν και η γυναίκα δεν έπαιρνε χάπια. Το μονοξείδιο του άνθρακα μετρήθηκε σε φυσιολογικό επίπεδο για τα δεδομένα καπνίστριας, ενώ οι ερευνητές διαπίστωσαν πως η αιτία θανάτου δεν ήταν η εισπνοή καπνού. Η άτυχη γυναίκα ήταν νεκρή πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Λίγες ήμερες μετά, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου μιλώντας στην Αγγελική Νικολούλη επέμεινε ότι ο θάνατος της μητέρας του οφείλονταν σε αναμμένο τσιγάρο.

«Ούτε κίνητρο υπήρχε, εγώ είμαι ο μόνος κληρονόμος» είχε ισχυριστεί.

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό ο ίδιος δεν πήγε στην κηδεία της ίδιας της μητέρας του που έγινε στην Αλεξανδρούπολη, καθώς – όπως ισχυρίστηκε – νοσούσε με Covid, ενώ έκτοτε δεν έχει επισκεφτεί το νεκροταφείο που είναι θαμμένη η 87χρονη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df8d3zjjftmp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Γείτονες σημειώνουν πως οι μόνες προστριβές που είχε η 87χρονη ήταν με τον γιο της. Όπως έγινε γνωστό ο ίδιος είχε τεράστια χρέη και είχε ήδη πουλήσει κάποια από τα σπίτια της οικογένειας, ενώ στόχος του ήταν να πουλήσει και το σπίτι στο Κολωνάκι αλλά η μητέρα του διαφωνούσε.