Παραμονές Χριστουγέννων τραγουδώντας τα κάλαντα ο Παναγιώτης Ραφαήλ μας θυμίζει τι σημαίνει ελπίδα, δύναμη και ζωή.

Με τη γλυκιά του φωνή, ένα πλατύ χαμόγελο και μια μεγάλη αγκαλιά γεμάτη συναίσθημα, ο Παναγιώτης Ραφαήλ είπε φέτος τα κάλαντα και έστειλε τις πιο ζεστές ευχές για καλά Χριστούγεννα. Ένα στιγμιότυπο που συγκινεί, όχι μόνο γιατί σηματοδοτεί τις γιορτές, αλλά γιατί κουβαλά μέσα του μια ολόκληρη ιστορία αγώνα, ελπίδας και ζωής.

Έξι χρόνια μετά τη σωτήρια γονιδιακή θεραπεία για τη νωτιαία μυϊκή ατροφία – μια ημέρα που η οικογένειά του αποκαλεί «δεύτερα γενέθλια» – ο Παναγιώτης Ραφαήλ μεγαλώνει όπως κάθε παιδί της ηλικίας του. Πηγαίνει στη Β’ Δημοτικού, έχει φίλους, παιχνίδια, δραστηριότητες και γεμίζει το σπίτι με φωνές και χαρά. Σε κάθε του λέξη και σε κάθε του χαμόγελο αποτυπώνεται η δύναμη της αλληλεγγύης και της συλλογικής προσπάθειας που πριν από χρόνια ένωσε χιλιάδες ανθρώπους, ώστε να μπορέσει να λάβει τη θεραπεία που του έδωσε την ευκαιρία να απολαμβάνει την καθημερινότητα όπως όλα τα παιδιά. Οι γονείς του δεν σταματούν να ευχαριστούν όσους στάθηκαν δίπλα τους, τονίζοντας πως κάθε μικρή πρόοδος παραμένει ένα καθημερινό θαύμα.

Το βίντεο με τα κάλαντα συνοδεύεται από την λεζάντα «Ο Παναγιώτης Ραφαήλ λέει τα κάλαντα και σας στέλνει μια μεγάλη αγκαλιά. Καλά Χριστούγεννα! Με υγεία και χαμόγελα».

Αυτά τα Χριστούγεννα, ο Παναγιώτης Ραφαήλ δεν λέει απλώς τα κάλαντα. Μας θυμίζει τι σημαίνει ελπίδα, δύναμη και ζωή. Και το «χρόνια πολλά» που μας στέλνει, είναι μια ευχή βγαλμένη από την καρδιά, γεμάτη υγεία, φως και χαμόγελα.

{https://www.facebook.com/reel/2317531628712390}