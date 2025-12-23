Ολοκληρώθηκε η 51ή κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου.

Το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.060.000 ευρώ μετά το δεύτερο τζάκποτ της προηγούμενης Τρίτης.

Στην 51ή κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 50987, σειρά η 1η και στοιχείο το Α.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί και έτσι υπάρχει νέο τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως τα 2.100.000 ευρώ.

Ο αριθμός 10884 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι οι λαχνοί που λήγουν σε μονό αριθμό, δηλαδή σε 1, 3, 5, 7 και 9.

{https://www.youtube.com/watch?v=5UCTnZRDeiI}