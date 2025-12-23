Το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.060.000 ευρώ μετά το δεύτερο τζάκποτ της προηγούμενης Τρίτης.
Στην 51ή κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 50987, σειρά η 1η και στοιχείο το Α.
Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί και έτσι υπάρχει νέο τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως τα 2.100.000 ευρώ.
Ο αριθμός 10884 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι οι λαχνοί που λήγουν σε μονό αριθμό, δηλαδή σε 1, 3, 5, 7 και 9.
{https://www.youtube.com/watch?v=5UCTnZRDeiI}