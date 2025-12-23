Στις 21:15 η κλήρωση του Eurojackpot.

Νέα μεγάλη κλήρωση απόψε από το το Eurojackpot, το οποίο μοιράζει το ποσό των 39 εκατ. ευρώ.

Το EUROJACKPOT είναι Ευρωπαϊκό παιχνίδι που συμμετέχουν 19 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας). Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή και η προκαθορισμένη ώρα είναι στις 21:15 (την Τρίτη) και στις 21:00 (την Παρασκευή) ώρα Ελλάδος.

Επίσης τυχόν καθυστέρηση της κλήρωσης από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης οφείλεται σε τεχνικούς λόγους συλλογής των στοιχημάτων από όλες τις χώρες που συμμετέχουν.

Επίσης, από τις 19:00 που ολοκληρώνεται η κατάθεση δελτίων, ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των συμμετοχών από το σύνολο των 19 χωρών που συμμετέχουν. Μόλις αυτή ολοκληρωθεί, ξεκινάει η διαδικασία της κλήρωσης η οποία διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:

α) γίνεται η διεξαγωγή της κλήρωσης

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

β) προκύπτει η νικήτρια στήλη και

γ) ολοκληρώνεται η διαλογή αποτελεσμάτων