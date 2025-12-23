Η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου όπως κάθε Τρίτη θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο Youtube, στις 19:00.

Το ποσό των 2.060.000 ευρώ κληρώνει απόψε το Λαϊκό Λαχείο μετά το 2ο τζάκποτ που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη.

Στην 50ή κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, που διεξήχθη την περασμένη Τρίτη, τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 9078, σειρά η 10η και στοιχείο το Ε.

Ο αριθμός 9078 σε όλες τις σειρές εκτός από τις 1η, 9η και 10η και στοιχεία Α - Ε κέρδισε από 15.000 ευρώ ενώ από 5.000 ευρώ κέρδισε ο 48975 σε όλες τις σειρές.

Επίσης από 1.000 ευρώ κέρδισαν οι: 1018, 3802, 19770, 24948, 31835, 36052, 39201, 56122 και 64891.