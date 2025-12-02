Εκτός από τη μοτοσικλέτα με την οποία συνελήφθη, είχε κλέψει άλλες δύο δίκυκλες μηχανές τον προηγούμενο μήνα.

Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος ενός 16χρονου, ο οποίος συνελήφθη στη δυτική Θεσσαλονίκη όταν, οδηγώντας κλεμμένη μοτοσικλέτα, αγνόησε σήμα αστυνομικών για στάση και, προσπαθώντας να διαφύγει, ανέπτυξε ταχύτητα κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο ανήλικος κατηγορείται για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 3ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο 48χρονος πατέρας του, ο οποίος οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 16χρονος δεν έχει άδεια οδήγησης. Εκτός από τη μοτοσικλέτα με την οποία συνελήφθη, είχε κλέψει άλλες δύο δίκυκλες μηχανές τον προηγούμενο μήνα. Τα οχήματα εντοπίστηκαν κοντά στο σπίτι του και επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-denh0l2pni0p?integrationId=40599y14juihe6ly}