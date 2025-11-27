Κατάθεση δελτίων έως τις 21:30 για την αποψινή κλήρωση του Τζόκερ.

Σε τουλάχιστον 2,2 εκατομμύρια ευρώ έχει ανέβει το χρηματικό έπαθλο που μοιράζει το Τζόκερ απόψε (27/11), λόγω των οχτώ διαδοχικών τζακ ποτ που προηγήθηκαν.

Επιπλέον, οι τυχεροί της δεύτερης κατηγορίας θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ, με πέντε σωστές προβλέψεις.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.