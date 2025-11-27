Επιμένει η κακοκαιρία Adel με φαινόμενα ιδιαίτερης έντασης και ραγδαιότητας, ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «μάτι» ισχυρών πυρήνων καταιγίδας.

Η κακοκαιρία Adel συνεχίζει το σαρωτικό της πέρασμα με ισχυρές βροχοπτώσεις, ανέμους και καταιγίδες, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος με νέα του ανάρτηση στο ιστολόγιο του ενημερώνει για την εξέλιξη του καιρού και τα φαινόμενα που αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι καταιγίδες θα παραμείνουν έντονες στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά, ενώ τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά και σε περιοχές του νότου. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις είναι συνεχείς, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων και κατολισθήσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά ισχυροί, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, με ισχυρούς πυρήνες καταιγίδων σε Μεσσηνία και Λακωνία. Παράλληλα, καταιγίδες και έντονα φαινόμενα θα πλήξουν και τα βορειότερα τμήματα της χώρας, σε Μακεδονία και Θράκη. Τα προγνωστικά στοιχεία εφιστούν την προσοχή σε Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, Μεσσηνία, Λακωνία, καθώς και στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά στη Θράκη, όπου ήδη υπάρχουν ισχυρά φαινόμενα. Η κακοκαιρία μετατοπίζεται ανατολικότερα και βορειότερα. Βάσει των προγνωστικών μοντέλων η κακοκαιρία Adel αναμένεται να εξασθενήσει σταδιακά προς τα τέλη της εβδομάδας, ωστόσο οι επόμενες 48 ώρες θα είναι κρίσιμες για πολλές περιοχές της χώρας, με έντονα καιρικά φαινόμενα να παραμένουν σε ισχύ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dejhz00opzs1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον καιρό των επόμενων ημερών

Το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή), βαρομετρικά χαμηλά με κέντρα στο Β. Ιόνιο και την περιοχή της Σικελίας, κινούμενα Α-ΒΑ, θα προκαλέσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Τα προαναφερθέντα φαινόμενα κατά τόπους στο Ιόνιο, τη Δ. Στερεά, τη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο, την Α. Μακεδονία, τη Θράκη και το Α. Αιγαίο θα είναι έντονα. Πέρα από αυτά, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βουνά της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Οι άνεμοι θα φθάσουν τα 7 μποφόρ (ανατολικά και νότια) και η θερμοκρασία στο Ιόνιο και την ηπειρωτική Ελλάδα θα σημειώσει μικρή πτώση.

Το Σάββατο (29/11), στα νησιά του Α. Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Δ-ΝΔ Ελλάδα, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, την Α. Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ΝΔ έως ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα.

Την Κυριακή (30/11), λίγες παροδικές βροχές θα σημειωθούν στις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές της χώρας και ίσως στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΒΔ 4 με 5 και τοπικά στα νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Τη Δευτέρα (1/12), προβλέπονται αραιές νεφώσεις οι οποίες κατά τόπους στα δυτικά θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και στα νότια ΒΔ 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Τρίτη και την Τετάρτη (2 & 3/12), προβλέπονται αρκετές νεφώσεις στην περιοχή μας, αλλά όχι και βροχές. Οι άνεμοι δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στα δυτικά και τα νότια θα σημειώσει μικρή άνοδο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dejmxdiycpjt?integrationId=40599y14juihe6ly}