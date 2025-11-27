Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες και να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Σαρώνει η κακοκαιρία Adel τη Δυτική Ελλάδα, ενώ σήμερα θα χτυπήσει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, στην Αττική και στην δυτική Πελοπόννησο. Ο Θοδωρής Κολυδάς, μετεωρολόγος του STAR, παραθέτει τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία αναμένεται σημαντική επιδείνωση του καιρού με ιδιαίτερα έντονη κεραυνική δραστηριότητα και αυξημένο κίνδυνο χαλαζοπτώσεων σε δύο βασικές περιοχές της χώρας. Η δυτική ηπειρωτική χώρα -κυρίως η δυτική Πελοπόννησος και το Ιόνιο- αποτελεί την περιοχή υψηλότερου κινδύνου, καθώς προβλέπονται εκτεταμένες ηλεκτρικές εκκενώσεις και αυξημένη πιθανότητα χαλαζιού μεγάλου μεγέθους, ιδιαίτερα σε Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία και τα παράκτια της Αιτωλοακαρνανίας. Τοπικά αναμένονται ισχυροί άνεμοι με δυνατότητα δημιουργίας συσσωρεύσεων νερού, καθώς ο συνδυασμός αυξημένης ατμοσφαιρικής αστάθειας και δυναμικής υποστήριξης στα 500 hPa ενισχύει την εκδήλωση έντονων φαινομένων.

Παράλληλα, σημαντική δραστηριότητα αναμένεται και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου οι καταιγίδες που θα αναπτυχθούν ενδέχεται να παρουσιάσουν αυξημένη κεραυνική πυκνότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις μικρομεγέθους. Περιοχές όπως η Καβάλα και το Παγγαίο, οι Σέρρες, η Δράμα, η νοτιοδυτική Ροδόπη και τα παράκτια της Ξάνθης βρίσκονται μέσα σε ζώνες αυξημένης επικινδυνότητας, καθώς η διάταξη των αέριων μαζών στο Θρακικό ενισχύει την τοπική αστάθεια.

Τα εντονότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται αρχικά στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες θα αποκτήσουν πιο έντονα χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα στα δυτικά τμήματα, οι καταιγίδες θα συνδυαστούν από χαλαζοπτώσεις, τοπικά ισχυρές και η Πέμπτη προβλέπεται να είναι ημέρα αυξημένης επικινδυνότητας. Χαλαζοπτώσεις είναι πιθανές, με τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Επτάνησα να συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες για χαλάζι σημαντικού μεγέθους. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην υπόλοιπη χώρα, ενώ παροδικά έντονα φαινόμενα δεν αποκλείεται ακόμη και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η κακοκαιρία θα επιμείνει και την Παρασκευή 28/11, με τα πιο έντονα φαινόμενα να μετατοπίζονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Σαρώνει για τρίτη ημέρα με έντονα φαινόμενα – Μηνύματα από το 112

Δύσκολη νύχτα βίωσαν πολλές περιοχές της δυτικής Ελλάδας, καθώς η κακοκαιρία Adel προκαλεί πλημμύρες, υπερχειλίσεις ρεμάτων, κατολισθήσεις και διακοπές λειτουργιών, ενώ το 112 έχει σταλεί σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία με σύσταση για περιορισμό μετακινήσεων. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες και να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στον Ποταμό, όπου όλοι οι δρόμοι είναι καλυμμένοι από νερά, αλλά και στον κάμπο της Αλεπούς και το Τρίκλινο, όπου υπερχείλισε ρέμα. Στις περιοχές Αγίων Δέκα, Μπενίτσες και στη Δασιά παρατηρήθηκαν κατολισθήσεις τοιχίων, αυξάνοντας τον κίνδυνο για μετακινήσεις.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχεται συνεχείς κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια, ισόγεια και επιχειρήσεις, καθώς και για κοπές δέντρων. Η κακοκαιρία επηρέασε ακόμη και τη λειτουργία του Δήμου, καθώς η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν πραγματοποιήθηκε λόγω πλημμύρας στην αίθουσα από νερά που εισήλθαν από την οροφή. Εχει ήδη ανακοινωθεί ότι σήμερα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας.

Ανάλογα προβλήματα σημειώθηκαν και στο Ζευγαράκι του Δήμου Αγρινίου, όπου υπερχείλισε γειτονικό ρέμα και χρειάστηκε η άμεση επέμβαση δημοτικών μηχανημάτων ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού και να προστατευθούν οι κατοικημένες περιοχές.

Παράλληλα, μήνυμα του 112 στάλθηκε το βράδυ της Τετάρτης στους κατοίκους της Αιτωλοακαρνανίας και στους κατοίκους της Κέρκυρας.

Ειδικότερα, στην Κέρκυρα έχουν υπερχειλίσει ρέματα, ενώ παρατηρούνται κατολισθήσεις τοιχίων σε περιοχές της Δασιάς.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στον Ποταμό, όπου όλοι οι δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι, στον κάμπο της Αλεπούς και στο Τρίκλινο, όπου υπερχείλισε ένα ρέμα.

Κλειστά θα παραμείνουν την Πέμπτη όλα τα σχολεία στον Δήμο Ξηρομέρου, της Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου, Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών.

Κακοκαιρία Adel: Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα, Πέμπτη (27/11)

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα, η κακοκαιρία θα φέρει βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο νότιο Ιόνιο και το Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό πιθανώς 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 19 με 21 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 21 με 22 και τοπικά στην Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία καθώς και στη Θράκη.

Ανεμοι: Νότιοι 5 με 6 και στα ανατολικά 7 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό πιθανόν 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα βορειοανατολικά τους 19. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στη νότια Πελοπόννησο είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρεια τη νύχτα θα ενταθούν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανόν πρόσκαιρες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή (28/11)

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στα βορειοανατολικά τοπικά τους 17 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 17 βαθμού και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.