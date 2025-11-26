Ξαφνική στάση εργασίας ανακοίνωσαν πριν από λίγη ώρα οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ και αφορά τον ηλεκτρικό αλλά και τις γραμμές 2 και 3 του μετρό.

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, η ξαφνική στάση εργασίας ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι ενώ αναμένεται να λήξει στις 6 το απόγευμα στις γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του μετρό και στο τραμ».

Εργατικό δυστύχημα

Ένα εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, στην επισκευαστική βάση της ΣΤΑΣΥ στον Πειραιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης της ΣΤΑΣΥ, ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της εταιρείας , αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε το πρωί της Τετάρτης 26/11, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.

Για τις συνθήκες του δυστυχήματος οι αρχές σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ διενεργούν έρευνα.

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου μας επί σειρά ετών και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών. Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος» αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.