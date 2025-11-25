Αναλυτικά τα κέρδη που μοιράζει απόψε το Λαϊκό Λαχείο.

Στη δημοσιότητα έδωσε ο ΟΠΑΠ τον πίνακα των κερδών της αποψινής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Στην 47η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 71694, σειρά η 9η και στοιχείο το Γ.

Οι λαχνοί με τον αριθμό 71694 στην 8η και 10η σειρά και σειρές Α - Ε κερδίζουν από 25.000 ευρώ, σε όλες τις άλλες σειρές κερδίζουν από 15.000 ευρώ ενώ ο λαχνός 31591 κερδίζει 5.000 ευρώ.

Από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί: 2386, 7564, 14451, 18668, 21817, 38738, 47507, 63634 και 66418.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου το Λαϊκό Λαχείο κάνει την ειδική κλήρωση λόγω Black Friday και μοιράζει 150.000 ευρώ στον μεγάλο νικητή.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τον πίνακα κερδών της 46ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.