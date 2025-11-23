Η Θεσσαλία ετοιμάζεται να κόψει… την Ελλάδα στα δύο. Με τα τρακτέρ ήδη παραταγμένα και την οργή να ξεχειλίζει από τον κάμπο έως τα ορεινά, αγρότες και κτηνοτρόφοι λαμβάνουν την οριστική απόφαση για ένα ενιαίο, ισχυρό πανθεσσαλικό μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας.

Αγρότες από όλη την Ελλάδα θα συμμετάσχουν στην Πανελλαδική Σύσκεψη που οργανώνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων σήμερα Κυριακή 23 Νοέμβρη στις 12 μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας Λάρισας.

Στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση για τη δημιουργία ενός ενιαίου Θεσσαλικού μπλόκου στη Ε.Ο. στη Λάρισα τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.

Οι κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να υπόκεινται τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και ζητούν στήριξη για την επίλυση των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η Θεσσαλία ετοιμάζεται να κόψει… την Ελλάδα στα δύο. Με τα τρακτέρ ήδη παραταγμένα και την οργή να ξεχειλίζει από τον κάμπο έως τα ορεινά, αγρότες και κτηνοτρόφοι λαμβάνουν την οριστική απόφαση για ένα ενιαίο, ισχυρό πανθεσσαλικό μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας. Η ημερομηνία εκκίνησης θα οριστικοποιηθεί σήμερα σε πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας, με τους παραγωγούς να δηλώνουν έτοιμοι να στηθούν στον ΠΑΘΕ για όσο χρειαστεί, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι ο κεντρικός οδικός άξονας της χώρας θα αποκλειστεί μέσα στην καρδιά των γιορτών.

Την έξοδο στα μπλόκα ωθούν τα συσσωρευμένα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και πιο συγκεκριμένα, η καθυστέρηση στην καταβολή πληρωμών, οι τεράστιες ζημιές στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, το υψηλό κόστος παραγωγής και οι χαμηλές τιμές προϊόντων που «στραγγαλίζουν» τον πρωτογενή τομέα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Χριστούγεννα με μπλόκα

Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου αναμένεται να έχουν στηθεί όλα τα μπλόκα των αγροτών στη χώρα. Τα σημεία που θα στηθούν, θα αποφασισθούν σε μεγάλο βαθμό στην πανελλαδική αγροτική σύσκεψη της Κυριακής, ωστόσο, θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι θα κατέβουν τρακτέρ σε όλα τα σημεία του οδικού δικτύου που πραγματοποιούνται συνήθως κινητοποιήσεις.