Η κλήρωση του Eurojackpot θα διεξαχθεί στις 21:00.

Νέα κλήρωση απόψε από το Eurojackpot, το οποίο μοιράζει το ποσό των 33 εκατ. ευρώ.

Η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 19:00 και η κλήρωση θα γίνει στις 21:00.

Υπενθυμίζεται ότι η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα ΟΠΑΠ αλλά και στα γραφεία του ΟΠΑΠ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000€ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.