Προειδοποιεί για κατολισθήσεις και έντονες βροχοπτώσεις λόγω της κακοκαιρίας.

Μήνυμα στο 112 έστειλε η Πολιτική Προστασία λόγω της κακοκαιρίας στην Άρτα και τα Ιωάννινα.

Το μήνυμα προειδοποιεί πως «λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις δημοτικές ενότητες Γεωργίου Καραϊσκάκη και Τζουμέρκων της περιφερειακής ενότητας Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

Λίγο αργότερα 112 εστάλη και στους κατοίκους των Ιωαννίνων.

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Ιωαννίνων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα.

{https://twitter.com/112Greece/status/1991853910886355143}