Οι 4 κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι έχουν σχέση με τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα.

Στη φυλακή οδηγούνται μετά την απολογία τους στον ανακριτή οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα.

Στην πολύωρη απολογία τους, όλοι αρνήθηκαν πως έχουν σχέση με το έγκλημα, αλλά δεν κατάφεραν να πείσουν ανακριτή και εισαγγελέα που τους έκριναν προφυλακιστεους.

Ο 37χρονος που φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στην υπόθεση της δολοφονίας του 42χρονου, καθώς και στην άλλη παλαιότερη απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτι, επέμεινε στην αθωότητα του, λέγοντας: «Τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή μου τα είχα για την προσωπική μου ασφάλεια. Δεν έχω καμία σχέση με όσα μου αποδίδονται».