Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ δεν μπόρεσε να αντισταθεί στους ρυθμούς του Fly me to the moon.

Επίτιμη καλεσμένη του Propeller Club Πειραιά ήταν η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η Αμερικανίδα πρέσβειρα αναφέρθηκε στη σύσφιξη των διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας - ΗΠΑ και στην ηγετική θέση των Ελλήνων πλοιοκτητών στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία ενώ μεταξύ άλλων τόνισε τις πρόσφατες δεσμεύσεις της ελληνικής εφοπλιστικής κοινότητας για ναυπήγηση LNG carriers στα αμερικανικά ναυπηγεία, όταν η παραγωγική τους ικανότητα ενισχυθεί σε τέτοια κλίμακα, αλλά και για τη χρήση αμερικανικών ναυπηγείων για επισκευές και συντηρήσεις.

Παράλληλα, έστειλε και μήνυμα στην Κίνα μετά την ανακοίνωση της πρεσβείας στην Αθήνα για το λιμάνι του Πειραιά λέγοντας ότι «ΗΠΑ και Ελλάδα μοιράζονται δεσμεύσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, προωθώντας τη θαλάσσια ασφάλεια και διασφαλίζοντας ότι κανένα έθνος δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τις κρατικές του εταιρείες προκειμένου να ελέγχει συνολικά τη βιομηχανία. Δεν πρόκειται για οικονομικές προτεραιότητες. Είναι υποχρεώσεις στρατηγικής σημασίας που στηρίζουν την παγκόσμια σταθερότητα και ευημερία. Μαζί μπορούμε να ηγηθούμε για να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις όπως τη χειραγώγηση της αγοράς και την παράκαμψη των κυρώσεων».

Μετά το πέρας των πραδοσιακών ομιλιών και ευχαριστιών, το μικρόφωνο πήρε η σοπράνο Αναστασία Ζάννη, που ερμήνευσε το Fly me to the Moon. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν αντιστάθηκε και λικνίστηκε αν και αμήχανα στους ρυθμούς του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλης Κικίλιας, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Στέφανος Γκίκας, η Α.Ε. Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, κ. Ιτό Κοΐτσι, η Α.Ε. Πρέσβης της Ν. Κορέας στην Ελλάδα, κ. Ju-seong Lim, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντιναύαρχος Δημήτρης Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ, ο Αρχηγός του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, Αντιναύαρχος Τρύφων Κοντιζάς, καθώς και επικεφαλής των θεσμικών φορέων εκπροσώπησης της ελληνικής ναυτιλίας και επίλεκτα μέλη της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας.

Με πληροφορίες του naftikachronika.gr