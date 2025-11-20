Προειδοποίηση για την κακοκαιρία εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σημειώνοντας πως πι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα αναμένεται τη νύχτα να ενταθούν εκ νέου.

Την Παρασκευή (21-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη),

την Αιτωλοακαρνανία και

την Ήπειρο.

Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21-11-25) προς το Σάββατο (22-11-25).