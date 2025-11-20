Ένα περιστατικό που προκαλεί εύλογα ερωτήματα για τη λειτουργία και την ασφάλεια των φυλακών ήρθε στο φως της δημοσιότητας, έπειτα από ρεπορτάζ του MEGA και του δημοσιογράφου Βασίλη Λαμπρόπουλου.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, σωφρονιστικός υπάλληλος των φυλακών Κορυδαλλού φέρεται να έβγαλε κρατούμενο εκτός του καταστήματος κράτησης, προκειμένου εκείνος να επισκευάσει το αυτοκίνητό του.

Στο περιστατικό, που τεκμηριώνεται και από φωτογραφικό υλικό, εμφανίζονται ο σωφρονιστικός υπάλληλος και ο κρατούμενος να στέκονται δίπλα σε ΙΧ, με ανοικτό καπό, εξετάζοντας τον κινητήρα — εικόνες που δεν συνάδουν με καμία διαδικασία εντός σωφρονιστικού καταστήματος.

Χωρίς άδεια και χωρίς ενημέρωση των αρμοδίων

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η έξοδος του κρατουμένου πραγματοποιήθηκε χωρίς καμία επίσημη άδεια, χωρίς καταχώριση στα αρχεία και χωρίς ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών, κάτι που συνιστά σοβαρή παραβίαση του πλαισίου λειτουργίας των φυλακών και των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Πηγές αναφέρουν ότι ο υπάλληλος φέρεται να έβγαλε τον κρατούμενο για έναν και μόνο σκοπό: να του επισκευάσει το αυτοκίνητο. Το περιστατικό γίνεται ακόμη πιο σοβαρό αν αναλογιστεί κανείς ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είναι κατηγορούμενος για δύο ανθρωποκτονίες ηλικιωμένων στη νότια Ελλάδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dedabjrpjp41?integrationId=40599y14juihe6ly}