Νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, στην Αράχωβα και μίας παλαιότερης απόπειρας δολοφονίας σε βάρος 34χρονου στο Παγκράτι.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και ζήτησαν και έλαβαν νέα προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ποινική δίωξη για πλήθος κακουργηματικών και πλημμεληματικών αδικημάτων και συγκεκριμένα για:

εγκληματική οργάνωση,

ανθρωποκτονία απο πρόθεση, κατά συρροή απο κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα,

διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αγορά και κατοχή (κακούργημα) και προς ιδία χρήση (πλημμέλημα),

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

διακεκριμένη οπλοκατοχή και διακεκριμένη οπλοφορία,

παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία και διακεκριμένη φθορά

πλαστογραφία

κλοπή

Για τη δολοφονία συνελήφθησαν συνολικά ένας 37χρονος, ένας 27χρονος, επίσης γνωστός στην αστυνομία και 2 ακόμα ηλικίας 21 και 22 χρόνων που φέρεται πως δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Οι αρχές προσπάθησαν μέσα από τις καταθέσεις των συλληφθέντων αλλά και τα κινητά τους τηλέφωνα να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση δολοφονίας καθώς οι «4» φέρεται πως ήταν τα εκτελεστικά όργανα.