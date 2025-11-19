Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές ακραίας βίας από τον 29χρονο, ο οποίος έχει ομολογήσει την επίθεση που κατέληξε στον θάνατο του 58χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο.

Ένας μάρτυρας δήλωσε στο OPEN ότι άκουσε «ένα δυνατό μπαμ» και στη συνέχεια είδε τον δράστη να πλησιάζει με το μηχανάκι και να χτυπά επανειλημμένα τον οδηγό. «Τον κοπανούσε ασταμάτητα… Το χέρι του δούλευε σαν κομπρεσέρ. Δεν ξανασηκώθηκε ο άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άλλος μάρτυρας περιέγραψε πως το όχημα του 58χρονου έκανε αναστροφή και, αφού εγκλωβίστηκε, δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από άτομα που κατέβηκαν από δίκυκλα. Τρίτος μάρτυρας μίλησε για εικόνα τροχαίου, παρουσία κόσμου, αστυνομίας και ασθενοφόρου.

Ο κατηγορούμενος, που αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα, είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές για απείθεια και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Ευρήματα ιατροδικαστή

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αιτία θανάτου αποδίδεται σε κακώσεις σε πρόσωπο και τράχηλο από τον ξυλοδαρμό, καθώς και σε πνευμονικό οίδημα και υπερτροφία καρδιάς. Ο ιατροδικαστής δεν έχει ακόμη πλήρη εικόνα για τον θώρακα, καθώς οι προσπάθειες ΚΑΡΠΑ μπορεί να προκάλεσαν κατάγματα. Πιο σαφή συμπεράσματα αναμένονται από τις εργαστηριακές εξετάσεις. Το έντονο στρες του επεισοδίου σε συνδυασμό με τον ξυλοδαρμό φαίνεται ότι συνετέλεσαν στην ανακοπή που υπέστη ο 58χρονος.