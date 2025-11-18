Στις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να στηθεί το κοινό πανθεσσαλικό μπλόκο των αγροτών.

Φουντώνει ο αναβρασμός στον αγροτικό κόσμο και οι Θεσσαλοί αποφάσισαν να κατέβουν στους δρόμους με τα τρακτέρ τους, σε κοινό μπλόκο, στη Νίκαια.

Αντιμέτωποι με προβλήματα που διογκώνονται, ενώ παραμένουν απλήρωτοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πραγματοποιήθηκε η πανθεσσαλική σύσκεψη των αγροτών στο πολιτιστικό κέντρο Φαρσάλων, έξω από το οποίο είχαν παρατάξει τα τρακτέρ τους.

Η πλειοψηφία αποφάσισε να στηθεί πανθεσσαλικό μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια, πιθανόν στις αρχές Δεκεμβρίου (3-5/12). Σε αυτό συμφώνησαν οι Ομοσπονδίες, ενώ αντίθετη άποψη εξέφρασαν οι αγροτικοί σύλλογοι της Καρδίτσας, στη λογική ότι η Νίκαια είναι μακριά.

Tην ερχόμενη Κυριακή (23/11) θα πραγματοποιηθεί πανθεσσαλική αγροτική σύσκεψη στο πνευματικό κέντρο της Νίκαιας, στην οποία θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Στη σημερινή σύσκεψη στα Φάρσαλα συμμετείχαν και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς στη Θεσσαλία έχουν θανατωθεί περισσότερα από 140.000 ζώα, λόγω της ευλογιάς των προβάτων. Είναι πιθανό να συμμετάσχουν και οι κτηνοτρόφοι στο πανθεσσαλικό μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια.

«Περισσεύουν η οργή και η αγανάκτηση»

Η οργή και η αγανάκτηση, που περισσεύουν, θα βγάλουν τους αγρότες στους δρόμους προκειμένου να διεκδικήσουν την επιβίωσή τους, τόνισε ο εκπρόσωπος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας.

«Τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλα, οξυμένα. Η οργή και η αγανάκτηση περισσεύουν. Είναι σίγουρο ότι όλο αυτό θα μετατραπεί σε ένα αγωνιστικό κλίμα, το οποίο θα μας βγάλει στους δρόμους να διεκδικήσουμε την επιβίωσή μας», υπογράμμισε.

«Σήμερα όλοι μαζί, ενωμένοι παίρνουμε την απόφαση και πηγαίνουμε στην πανελλαδική της Κυριακής, ώστε να ανακοινώσουμε ημερομηνία για να στηθεί ένα μεγάλο, ενιαίο, πανθεσσαλικό μπλόκο στη Νίκαια της Λάρισας. Οι πολιτικές ευθύνες είναι τεράστιες: Αυξημένο κόστος παραγωγής, εξευτελιστικές τιμές, ΟΠΕΚΕΠΕ, ευλογία που έχει αφανίσει πάνω από 450.000 ζώα. Πρέπει κάποιος να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα με ρηξικέλευθες αποφάσεις», συμπλήρωσε.

«Μεγάλες κινητοποιήσεις στις εθνικές οδούς

Οι κινητοποιήσεις στις εθνικές οδούς θα είναι μεγάλες και σημαντικές, προανήγγειλε ο γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας, Κώστας Χατζής.

«Έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο στην πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 23 Νοεμβρίου. Εκεί θα έρθουν εκπρόσωποι ομοσπονδιών, αγροτικών συλλόγων από όλη την Ελλάδα, για να συντονίσουμε πανελλαδικά τις κινήσεις μας. Δεδομένο είναι ότι θα είναι μεγάλες, σημαντικές και θα είναι κινητοποιήσεις στις εθνικές οδούς», δήλωσε.

Κώστας Τσιάρας: Κομβικό εργαλείο η Κοινή Αγροτική Πολιτική

Σήμερα, Τρίτη, ο Κώστας Τσιάρας συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ.

Στις παρεμβάσεις του, υπογράμμισε ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική αποτελεί κομβικό εργαλείο για τη διατήρηση του γεωργικού εισοδήματος, τη στήριξη των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Επίσης, ο υπουργός χαιρέτισε την προσπάθεια της Κομισιόν να κατευθύνει τους πόρους προς τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, επισημαίνοντας ότι η στόχευση αυτή ενισχύει την αποτελεσματικότητα της ΚΑΠ. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, υπενθύμισε πως οι μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις - που αποτελούν τον κανόνα στην Ελλάδα - προστατεύονται ούτως ή άλλως από το υφιστάμενο πλαίσιο.

Ανέφερε ότι τα ποσά που εξοικονομούνται μέσω της φθίνουσας στήριξης και του ανώτατου ορίου πρέπει να παραμένουν εντός της ΚΑΠ και να κατευθύνονται σε τομείς προτεραιότητας, όπως:

περιοχές με φυσικούς περιορισμούς,

καλλιέργειες κρίσιμες για την επισιτιστική ασφάλεια,

νέους γεωργούς και ανανέωση γενεών,

εργαλεία διαχείρισης κινδύνου.

Εξάλλου, υπογράμμισε ότι η κατάργηση της αναδιανεμητικής ενίσχυσης καθιστά επιτακτική την ανάγκη για πραγματική απλοποίηση στη νέα αρχιτεκτονική της ΚΑΠ. «Για εμάς είναι σαφές ότι θα διατηρηθεί τουλάχιστον σταθερό το επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων, ότι θα εξασφαλιστούν επαρκείς και δεσμευμένοι πόροι για την αγροτική ανάπτυξη και τις επενδύσεις και ότι κρίσιμες υποδομές, όπως η άρδευση και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της ΚΑΠ», ανέφερε.

Ο Κώστας Τσιάρας εξέφρασε την ανησυχία του για τη μείωση της χρηματοδότησης, τονίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη ενέχει τον κίνδυνο της περιθωριοποίησης της αγροτικής ανάπτυξης. «Η Ελλάδα πιστεύει ότι η ΚΑΠ μετά το 2027 πρέπει να παραμείνει μια πραγματικά κοινή, ισχυρή και δίκαιη πολιτική, ικανή να εγγυάται την επισιτιστική ασφάλεια, να στηρίζει το εισόδημα των γεωργών, να κρατά ζωντανές τις αγροτικές περιοχές και να κάνει πράξη την υπόσχεση ότι κανένας γεωργός και καμία περιφέρεια δεν θα μείνει πίσω», συμπλήρωσε.

Σε ό,τι αφορά στην αναθεώρηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, στήριξε τη δήλωση επτά κρατών μελών και ζήτησε ταχεία έναρξη της αναθεώρησή της, για μια πιο σύγχρονη και βιώσιμη πολιτική που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παράκτιων κοινοτήτων.