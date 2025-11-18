Αναλυτικά τα κέρδη που μοιράζει απόψε το Λαϊκό Λαχείο.

Στη δημοσιότητα έδωσε ο ΟΠΑΠ τον πίνακα των κερδών της αποψινής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Στην 46η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 06175, σειρά η 10η και στοιχείο το Α.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα έχουμε νέο τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως τα 2.070.000 ευρώ περίπου.

Οι λαχνοί με τον αριθμό 6175 σε όλες τις σειρές εκτός από την 1η, 9η και 10η και στοιχεία Α-Ε κερδίζουν από 15.000 ευρώ ενώ 5.000 κερδίζει ο αριθμός 46072.

Από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί: 899, 16867, 22045, 28932, 33149, 36298, 53219, 61988 και 78115.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τον πίνακα κερδών της 46ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.