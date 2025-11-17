Η συχνότητα των μετεώρων Λεοντίδες είναι μερικές δεκάδες ανά ώρα.

Για μία ακόμη χρονιά, ο νυχτερινός ουρανός ετοιμάζεται να προσφέρει απόψε ένα εντυπωσιακό θέαμα. Τα διασημότερα πεφταστέρια της εποχής οι «Λεοντίδες» κορυφώνονται απόψε, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, έως τα χαράματα της Τρίτης, στο βόρειο ημισφαίριο — και επομένως και στη χώρα μας. Όσοι επιλέξουν μια σκοτεινή τοποθεσία μακριά από τα φώτα των πόλεων, μπορεί να απολαύσουν αρκετά «πεφταστέρια», με τον ουρανό να φωτίζεται σε ακανόνιστα διαστήματα από τις φωτεινές λάμψεις των μετεώρων.

Τι είναι οι Λεοντίδες και γιατί τις βλέπουμε κάθε Νοέμβριο

Οι Λεοντίδες αποτελούν μία από τις πιο γνωστές φθινοπωρινές βροχές διαττόντων. Αν και συνήθως χαρακτηρίζονται από μέτρια δραστηριότητα —περίπου 10 έως 15 μετέωρα την ώρα— έχουν μείνει στην ιστορία για τις θεαματικές «εκρήξεις» τους. Κάθε περίπου 33 χρόνια, όταν η Γη συναντά πυκνότερα νέφη σωματιδίων, η βροχή μπορεί να μετατραπεί σε πραγματικό ουράνιο σόου, με εκατοντάδες ή ακόμη και δεκάδες χιλιάδες μετέωρα ανά ώρα. Η τελευταία φορά που συνέβη κάτι αντίστοιχο ήταν το 2001, αφήνοντας ιστορικές εικόνες για τους φίλους της αστρονομίας. Η ονομασία «Λεοντίδες» προέρχεται από το σημείο του ουρανού όπου φαίνεται να ξεκινούν τα μετέωρα — τον αστερισμό του Λέοντα. Αν και το σημείο αυτό είναι απλώς μια οπτική προέλευση, είναι χρήσιμο για τον εντοπισμό της βροχής.

Στην πραγματικότητα, οι Λεοντίδες είναι μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης και πάγου που άφησε στην τροχιά του ο κομήτης 55P/Tempel–Tuttle. Ανακαλύφθηκε το 1865 και ολοκληρώνει μία περιφορά γύρω από τον Ήλιο κάθε 33 χρόνια — όσο η περίοδος των εκρήξεων της βροχής. Κάθε Νοέμβριο, η Γη συναντά τα απομεινάρια της ουράς του κομήτη, τα οποία εισέρχονται στην ανώτερη ατμόσφαιρα με τεράστια ταχύτητα.

Καθώς αυτά τα μικροσκοπικά θραύσματα πέφτουν στην ατμόσφαιρα, «αναφλέγονται» από την τριβή με τον αέρα, δημιουργώντας τις φωτεινές εκρήξεις που παρατηρούμε ως διάττοντες αστέρες. Ο κομήτης θα ξαναπλησιάσει τη Γη το 2031, οπότε οι Λεοντίδες των επόμενων χρόνων ίσως γίνουν ακόμη πιο δραστήριες.

Πότε και πώς θα απολαύσετε τη βροχή πεφταστεριών

Η βροχή διαρκεί από τις 6 έως τις 30 Νοεμβρίου, αλλά η κορύφωση της δραστηριότητας γίνεται απόψε. Για να απολαύσει κανείς το φαινόμενο:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης