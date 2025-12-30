Μπορεί ο καιρός να ξεκίνησε με αρκετό ήλιο ωστόσο αυτό δεν παραμείνει για πολύ.

Μετεωρολόγοι μιλούν για ψυχρή εισβολή από αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας ωστόσο, όσον αφορά την Αττική, αναμένεται μεταβολή του καιρού από σήμερα το απόγευμα, με βροχές.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, από το μεσημέρι θα αυξηθούν οι συννεφιές στην Αττική και κοντά στο απόγευμα θα ξεκινήσουν οι πρώτες βροχές οι οποίες θα ενταθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, Δεν αποκλείεται να συνοδευτούν και από καταιγίδες.

Παρόμοια πρόγνωση έκανε και η ΕΜΥ. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως στην Αττική θα υπάρξουν Λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν και από αργά το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά το μεσημέρι – απόγευμα 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Τέλος, σύμφωνα με το windy, μετά τις 8 το βράδυ τα σύννεφα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν βροχές.