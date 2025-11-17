Δήθεν επενδύσεις κάτω από φώτα σε ένα παιχνίδι στημένο και χαμένο πριν καν ξεκινήσει για όσους έμπλεκαν στα δίχτυα του «κυκλώματος των πέντε».

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις γύρω από το κύκλωμα ψευτοεπενδυτών που, με πρόσχημα «σίγουρες αποδόσεις» σε καζίνο, φέρεται να αποσπούσε μεγάλα χρηματικά ποσά από ανυποψίαστους πολίτες.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ένας 53χρονος πρώην αστυνομικός, γνωστός με το προσωνύμιο «Αλέκος ο μάνατζερ», ο οποίος είχε αποταχθεί στο παρελθόν λόγω υποθέσεων εκβιασμού σε καταστηματάρχες.

Ο συνήγορος υπεράσπισής του, Δημήτρης Χριστόπουλος, δήλωσε πως ο πελάτης του «αντικρούει όλους τους ισχυρισμούς», κάνοντας λόγο για «οργανωμένη πλεκτάνη». «Οι πρώτοι καταγγέλλοντες δεν μπορούν να αποδείξουν όσα ισχυρίζονται», υπογράμμισε.

Η καταγγελία του Σπύρου Μαρτίκα και το εξώδικο

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγγελία του πρώην παίκτη ριάλιτι Σπύρου Μαρτίκα, ο οποίος υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα του κυκλώματος, χάνοντας 600.000 ευρώ. Από την πλευρά της υπεράσπισης, ωστόσο, αναφέρεται πως υπάρχει εξώδικο κατά του Μαρτίκα, ο οποίος φέρεται να έχει δανειστεί 33.000 ευρώ από τον βασικό κατηγορούμενο. «Το ποσό των 600.000 ευρώ δεν είναι απαιτητό», τόνισε ο δικηγόρος.

Χρυσές ράβδοι, μετρητά και πολύτιμοι λίθοι για «δόλωμα»

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη του κυκλώματος γνώριζαν καλά πώς να πείσουν τα θύματά τους. Εμφανίζονταν σε ραντεβού με βαλίτσες γεμάτες μετρητά, χρυσές ράβδους και πολύτιμους λίθους, προκειμένου να ενισχύσουν την εικόνα οικονομικής ισχύος.

Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν πολυτελείς σουίτες σε ξενοδοχεία και καζίνο, ενώ παρουσίαζαν φωτογραφίες τους με γνωστές προσωπικότητες της πολιτικής και της μουσικής σκηνής για να προσδώσουν κύρος στις ψεύτικες επενδυτικές ευκαιρίες.

Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις, όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, τα μέλη του κυκλώματος δεν δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν βία ή να σκηνοθετήσουν ληστείες, προσπαθώντας να καλύψουν τα ίχνη τους.

Κέρδη άνω του 1 εκατ. ευρώ – Χωρίς σύνδεση με την υπόθεση Παντελίδη

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, από τις 13 υποθέσεις που έχουν μέχρι στιγμής διερευνηθεί, τα κέρδη του κυκλώματος φαίνεται πως ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η Αστυνομία διευκρινίζει ότι η δράση της συγκεκριμένης ομάδας δεν συνδέεται με την υπόθεση Παντελίδη, διαψεύδοντας σχετικά σενάρια.

