Γιορτή και σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο 2025.

Σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο 2025 τιμάται η μνήμη του Αγίου Γενναδίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Το όνομα που γιορτάζει είναι ο Γεννάδιος.

Άγιος Γεννάδιος

Ο Άγιος Γεννάδιος υπήρξε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (458-471), η μνήμη του οποίου τιμάται από την Εκκλησία στις 17 Νοεμβρίου.

Ο Γεννάδιος υπήρξε προηγούμενος πρεσβύτερος στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας και διαδέχθηκε στο θρόνο του Πατριαρχείου τον Ανατόλιο. Υπήρξε λόγιος ιεράρχης και διακρίθηκε για την αυστηρότητα του βίου του, την παραδειγματική ταπεινότητά του και το ορθόδοξο φρόνημά του.

Το 471 παραιτήθηκε από το πατριαρχικό αξίωμα για λόγους υγείας και όρισε ως διάδοχό του τον πρεσβύτερο Ακάκιο, άνθρωπο του περιβάλλοντός του. Ο ίδιος επισκέφθηκε ως απλός μοναχός τους Αγίους Τόπους και κατόπιν την Κύπρο. Εκεί, περιπλανώμενος στην περιοχή της Πάφου, αναζητώντας το ασκητήριο του Αγίου Ιλαρίωνος, πέθανε από το πολύ κρύο.