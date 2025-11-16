Μεγαλύτερα προβλήματα θα αντιμετωπίσουν το Ιόνιο και η Ήπειρος.

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά να προειδοποιεί για διήμερη κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει κυρίως το Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Παρά τον ήπιο και σχετικά ζεστό καιρό των προηγούμενων ημερών, η δυτική Ελλάδα θα δεχθεί σημαντικές ποσότητες βροχής από την Τρίτη έως και την Τετάρτη, με τα δεδομένα των προγνωστικών μοντέλων να δείχνουν μεγάλα ύψη υετού και πιθανές καταιγίδες.

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, η μεταβολή οφείλεται στη διαμόρφωση ισχυρού νοτιοδυτικού ρεύματος στις ανώτερες στάθμες της ατμόσφαιρας, το οποίο ευνοεί την ανάπτυξη νεφώσεων και τη μεταφορά υγρασίας προς τη δυτική χώρα. Η ροή αυτή δημιουργεί συνθήκες που «φορτώνουν» τα συστήματα κακοκαιρίας, οδηγώντας σε επεισόδια έντονης βροχόπτωσης.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι το ίδιο ρεύμα αναμένεται να μεταφέρει και αφρικανική σκόνη, η οποία θα επηρεάσει την ορατότητα και ενδεχομένως την ποιότητα του αέρα σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Τα πρώτα φαινόμενα αναμένονται ήδη από τη Δευτέρα με τοπικές βροχές στο Ιόνιο και την Ήπειρο, οι οποίες προς το βράδυ ενδέχεται να εξελιχθούν σε σποραδικές καταιγίδες.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, όπου η ένταση και η διάρκεια των φαινομένων μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο πλημμυρών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενισχυόμενοι κατά διαστήματα έως και τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο, γεγονός που ενδέχεται να δυσκολέψει τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η θερμοκρασία δε θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, διατηρώντας ωστόσο μια ελαφρώς αυξημένη υγρασία.

Οι αρχές συστήνουν στους κατοίκους των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν να παρακολουθούν τα επικαιροποιημένα δελτία καιρού και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης ενόψει των έντονων φαινομένων.

Αναλυτικά ο καιρός για τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για Δευτέρα 17-11-2025

Αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν νωρίς το πρωί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μετά το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Πρόγνωση για Τρίτη 18-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7, πιθανόν πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για Τετάρτη 19-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.