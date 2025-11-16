Οι μετεωρολόγοι περιμένουν από την Πέμπτη να επιστρέψει το κρύο και να πάρουμε μία γεύση χειμώνα, ενώ δεν αποκλείονται καταιγίδες στη βορειοδυτική Ελλάδα, στην Ήπειρο (Τρίτη και Τετάρτη).

Στα ίδια επίπεδα των τελευταίων ημερών, θα «κινηθεί» και σήμερα Κυριακή (16.11.2025) καιρός με λίγα σύννεφα και ομίχλες να σχηματίζονται τοπικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει το ανώτερο του 23 βαθμούς Κελσίου ενώ θα υπάρξει και μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Όπως αναφέρεται στην πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 2 με 3 βαθμούς. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στα νότια τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Οι μετεωρολόγοι περιμένουν από την Πέμπτη να επιστρέψει το κρύο και να πάρουμε μία γεύση χειμώνα, ενώ δεν αποκλείονται καταιγίδες στη βορειοδυτική Ελλάδα, στην Ήπειρο (Τρίτη και Τετάρτη). Ο Δημήτρης Παπαιωάννου, μετεωρολόγος του ACTION, έκανε λόγο για ισχυρές καταιγίδες στην Ήπειρο και στο Ιόνιο, αλλά τα φαινόμενα θα είναι μόνο σε αυτές τις περιοχές της χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα υπάρχουν νοτιάδες και ζέστη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de9vhlbgb661?integrationId=40599y14juihe6ly}

Την ίδια στιγμή, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σημειώνει ότι το «ατμοσφαιρικό βουνό» που μέχρι τώρα κρατούσε μακριά τις κακοκαιρίες υποχωρεί. Έτσι, από το προσεχές Σαββατοκύριακο ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή των κακοκαιριών, με την πρώτη να φτάνει στην Ελλάδα γύρω στη Τρίτη – Τετάρτη. Στην αρχή, όπως εξηγεί, το σκηνικό θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο, αλλά η συνέχεια θα είναι πιο χειμερινή.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, κοντά στις 24–25 Νοεμβρίου μια πολύ ψυχρή αέρια μάζα αναμένεται να κινηθεί από τη δυτική και βόρεια Ευρώπη προς τη χώρα μας, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και δίνοντας την πρώτη πραγματική γεύση χειμώνα.

Έτσι, ενώ η τρέχουσα εβδομάδα θα κυλήσει με ζέστη, υγρασία, σκόνη και έντονους νοτιάδες, η επόμενη φαίνεται πως θα σηματοδοτήσει σταδιακή μεταβολή του καιρού, με κορύφωση προς τα τέλη Νοεμβρίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-11-2025

Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές αρχικά στο ανατολικό Αιγαίο, τα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Νωρίς το πρωί, ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, από το μεσημέρι στη Θράκη και κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο ενδέχεται να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα, στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με βροχές αρχικά στα δυτικά και τη Θράκη, που από το μεσημέρι θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα βόρεια τμήματα. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο όπου θα σημειωθούν και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-11-2025

Στα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΤΗ 20-11-2025

Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.