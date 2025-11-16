Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έρχεται στην Αθήνα σήμερα καθώς ένα νέο, τεραστίων διαστάσεων σκάνδαλο διαφθοράς αποκαλύπτεται τις τελευταίες ημέρες στην Ουκρανία.

Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την Ελλάδα να είναι ο πρώτος σταθμός της ευρωπαϊκής του περιοδείας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα γύρω στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής. Πρώτος σταθμός της επίσκεψής του στην Ελλάδα θα είναι το Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αργότερα αναμένεται να έχει συνάντηση τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Στο σκάνδαλο εμπλέκονται πολύ στενά του πρόσωπα στο σκάνδαλο με τις μίζες 100 εκατομμυρίων στον τομέα της ενέργειας, που έχει πληγεί περισσότερο από ποτέ.

Έρευνες των αρχών σε πολυτελή διαμερίσματα στο Κίεβο, ένα εκ των οποίων είχε χρυσή τουαλέτα, φωτογραφίες με σακίδια γεμάτα μετρητά και ηχητικά ντοκουμέντα αξιωματούχων που συζητούν στρατηγικές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχουν σοκάρει τους Ουκρανούς την τελευταία εβδομάδα αναφορικά με το σκάνδαλο.

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν κύμα δημόσιας οργής — «πώς οι φίλοι του προέδρου λήστεψαν τη χώρα εν καιρώ πολέμου», έγραφε χαρακτηριστικός τίτλος της Ukrainska Pravda — και υποχρέωσαν την κυβέρνηση να αλλάξει πορεία.

Τι θα κάνει στην Αθήνα ο Ζελένσκι

Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθεί η αναβάθμιση της συνεργασίας των δύο χωρών, κυρίως στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας.

Το βράδυ του Σαββάτου (15.11.2025) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέβασε βίντεο στο Youtube κάνοντας γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συμφωνία με την Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της Ουκρανίας σε φυσικό αέριο τόσο για τον φετινό χειμώνα όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

«Συνάπτουμε επίσης μία συμφωνία με την Ελλάδα για την ενέργεια, ώστε να μεγιστοποιήσουμε τις επιλογές για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ουκρανία, τόσο για αυτόν τον χειμώνα όσο και στρατηγικά μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο Ζελένσκι, επισημαίνοντας ότι οι συνεργασίες με ευρωπαϊκές χώρες «από τη Νορβηγία μέχρι την Ελλάδα», ενισχύουν τις εγγυήσεις για την ενεργειακή ασφάλεια του ουκρανικού κράτους.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων

Εξαιτίας της επίσκεψης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε την απαγόρευση συγκεντρώσεων την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας τη Φιλοθέη και το Χαλάνδρι ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι με αποφάσεις των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αθηνών και Βορειοανατολικής Αττικής, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων την Κυριακή 16-11-2025 από ώρα 06:00′ έως και την ώρα 22:00′ με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στην Αθήνα, στις κάτωθι περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:

Δήμος Αθηναίων

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλ. Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου

Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Λ. Κηφισίας – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις εν λόγω περιοχές».