Μια ιστορική περιπλάνηση σε χώρους που έγιναν σύμβολα Αντίστασης και Ελευθερίας.

Tο UpStories ταξιδεύει στα κολαστήρια της Χούντας: το ΕΑΤ-ΕΣΑ στο Πάρκο Ελευθερίας και την Ταράτσα της Μπουμπουλίνας στα Εξάρχεια.

Με σπάνια πλάνα από drone, αφήγηση και τεκμήρια, το βίντεο αποκαλύπτει τα σημεία όπου γράφτηκε η πιο σκοτεινή σελίδα της δικτατορίας των συνταγματαρχών.

{https://www.youtube.com/watch?v=F2O8Ap2AT50}

Ανεβαίνοντας τη λεωφόρο της Βασιλίσσης Σοφίας με κατεύθυνση προς Κηφισιά, στα αριστερά μας, πριν από το Μέγαρο Μουσικής, βρίσκεται το Πάρκο Ελευθερίας και το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ανεβαίνοντας την οδό Ευζώνων που βρίσκεται αριστερά του πάρκου και πίσω από το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, ένα μικρό σύμπλεγμα κτηρίων που σήμερα ανήκει στον Δήμο Αθηναίων, κρύβει μια από τις πιο «σκοτεινές» και «μαύρες» σελίδες της νεώτερης ελληνικής ιστορίας.

Σε αυτόν τον χώρο λοιπόν υπήρξε το αρχηγείο της δολοφονικής ΕΑΤ-ΕΣΑ που δημιουργήθηκε αμέσως μετά τον Εμφύλιο το 1951.

Τα αρχικά της σήμαιναν «Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα» της «Ελληνικής Στρατιωτικής Αστυνομίας» και υπήρξε η μυστική αστυνομία και το βασικό τμήμα ασφάλειας κατά την περίοδο της δικτατορίας των Συνταγματαρχών από το 1967 μέχρι το 1974.

Όλα τα μέλη της ΕΣΑ είχαν επιστρατευτεί αρχικά σε κανονική στρατιωτική θητεία και έπειτα στην ΕΣΑ αφού πρώτα περνούσαν σειρά μεθοδικών εκπαιδεύσεων για μήνες ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα ψυχολογικά για τα βασανιστήρια των συλληφθέντων.