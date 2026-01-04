Τι αναφέρει σε ανάρτησή του.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Όπως ο ίδιος τόνισε: «Ας αφήσουμε τον λαό της Βενεζουέλας να απολαύσει τις πρώτες στιγμές ελευθερίας του μετά από τόσα χρόνια αριστερής Χούντας και να του ευχηθούμε να έχει ένα σπουδαίο, λαμπρό Δημοκρατικό μέλλον!».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Εδώ βλέπετε το τί ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους της Βενεζουέλας αυτή την στιγμή και επειδή κάποιοι άρχισαν τις ιστορικές αναλογίες και του τί θα συνέβαινε εάν, ας κάνω και εγώ μία τέτοια αναλογία.

Ο λαός που βλέπετε να πανηγυρίζει στους δρόμους στο βίντεο δεν είναι ο λαός της Βενεζουέλας το 2026, αλλά της Ελλάδος το 1973….ή μήπως δεν θα πανηγύριζε ο λαός μας έτσι εάν μετά το «Πολυτεχνείο» η Κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσιζε τότε να έρθει και να συλλάβει τον Δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο και να προκαλούσε ελεύθερες επιτέλους εκλογές στην Ελλάδα, μετά από 6 χρόνια Χούντας; Λέτε τότε οι αριστεροί εδώ να έλεγαν: «ντροπή στις ΗΠΑ παραβίασαν το Διεθνές Δίκαιο θέλουμε τον Δικτάτορά μας πίσω;..»!

