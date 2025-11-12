Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες, καθώς έως τώρα δεν έχει εντοπιστεί ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε στο φονικό, ούτε ο ηθικός αυτουργός της υπόθεσης.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε χωριό της Θεσπρωτίας, μετά τον εντοπισμό οπλισμού και χρηματικού ποσού περίπου 500.000 ευρώ σε κατοικία που ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού STAR, αστυνομικοί πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έρευνα σε σπίτι που βρίσκεται σε απομονωμένη τοποθεσία, περίπου ένα χιλιόμετρο έξω από το χωριό. Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν όπλα τύπου Καλάσνικοφ, καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά.

Συγγενική σύνδεση με τον κατηγορούμενο

Η κατοικία, σύμφωνα με τις αρχές, ανήκει σε συγγενή του Τ.Χ., ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στο διπλό έγκλημα της Φοινικούντας. Ο θείος του κατηγορούμενου δήλωσε στο STAR ότι ο ανιψιός του είχε επισκεφθεί το σπίτι το καλοκαίρι, ωστόσο –όπως υποστηρίζει– δεν είχε καμία πρόσβαση σε αυτό.

«Το τηλέφωνο δεν μου το σηκώνει ούτε εμένα. Δεν νομίζω να είχε κάτι η κοπέλα. Στο Βέλγιο είχε μαγαζί, δούλευε, και να είχε λίγα χρήματα, δικαιολογημένο είναι. Για όπλα όμως; Πώς βρέθηκαν εκεί; Αν ήξερε κάτι, θα μου το είχε πει πρώτα εμένα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μυστηριώδης εξαφάνιση της ιδιοκτήτριας

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα στην οποία ανήκει το σπίτι είχε επιστρέψει πρόσφατα από το Βέλγιο, με σκοπό να εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό. Είχε μάλιστα εγγράψει τα παιδιά της στο σχολείο, ωστόσο τρεις ημέρες πριν από τις συλλήψεις για το διπλό φονικό, εξαφανίστηκε ξαφνικά, παίρνοντας μαζί της τα παιδιά και ελάχιστα προσωπικά αντικείμενα.

Συγγενείς της ισχυρίζονται ότι η φυγή της οφείλεται στο γεγονός πως «τα παιδιά της δεν μπορούσαν να εγκλιματιστούν». Ωστόσο, η χρονική σύμπτωση με τις εξελίξεις στην υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό στις Αρχές.

